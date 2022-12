Cazierul judiciar se va putea elibera si in format electronic!

Camera Deputatilor a adoptat astazi un proiect de lege prin care se introduce posibilitatea de eliberare a cazierului judiciar si in format electronic. Astfel, se prevede ca si eliberarea cazierului, nu doar depunerea cererii de eliberare sa fie facuta in forma electronica.Se doreste astfel cresterea operativitatii in obtinerea certificatului de cazier judiciar, in sensul simplificarii acestei proceduri."La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in urma consemnarii optiunii in ... citeste toata stirea