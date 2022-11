Ce este banda de picurare si cum o folosim?

Banda de picurare este o conducta cu un picurator fabricat in interiorul conductei. Este mai degraba un tub cu pereti subtiri decat o teava de structura, grosimea comuna a peretelui fiind de 0,2 mm (8 mil). In mod obisnuit, un produs sezonier folosit in gradini sau randuri de culturi. Banda este un sistem de joasa presiune si debit scazut, care are emitatori uniform distantati incorporati in tub.Linia de picurare si banda de picurare sunt de obicei confundate una pentru alta in aceasta ... citeste toata stirea