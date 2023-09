In perioada 04-08.09.2023, ITM Calarasi a efectuat controale pentru respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca. Printre societatile controlate s-au numarat si statiile GPL.Printre neconformitatile constatate de ITM Calarasi la statiile GPL se numara:- angajatorul nu a acordat si nu a asigurat purtarea permanenta a echipamentului individual de protectie din materiale care nu produc descarcari electrostatice, ce pot aprinde ... citeste toata stirea