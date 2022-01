Cea mai buna ciorba de potroace. Zeama "care scoate veninul din betivi" are un ingredient forte

Ciorba de potroace, un deliciu preparat de gospodine iarna, are la baza zeama de varza murata. Este o ciorba care te drege dupa mesele copiase de sarbatori. Reteta deliciosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman. "Potroaca inseamna saratura, nu altceva, o zeama reparatorie de dupa "chindiile" cumplite ale Valaho-Balcaniei, care scoate in mod traditional veninul din betivi, mahmureala din nasi si untul din bucatari" - spunea marele maestru Radu Anton Roman in cartea sa, ... citeste toata stirea