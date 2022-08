Cea mai ieftina mancare. Reteta supei de rosii perfecte, ingrediente secrete

Supa de rosii este unul dintre cele mai ieftine si delicioase preparate. Este bogata in vitamine, racoritoare, fiind mancarea perfecta in timpul verii. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti" (Editura Paideia). Autorul spunea ca acest preparat te scapa de caldura sufocanta din timpul verii, fiind usor de gatit."In vipia verii de Baragan, supa asta iese din frigider ca o salvare, ca altceva decat ... citeste toata stirea