Cea mai mare expozitie agricola in camp din Romania incepe la Fundulea

Toti profesionistii din agricultura isi dau intalnire de 10 ani la Fundulea, in judetul Calarasi, la cea mai dinamica expozitie agricola in camp din Romania. Manifestarea se intinde pe 36 de hectare. In acest an, targul va fi organizat in perioada 2-5 iunie. AgriPlanta-RomAgroTec expozitie in camp, loturi demonstrative si demonstratii cu masini agricole, este organizata din anul 2011 in judetul Calarasi. Inscrisa in calendarul international al manifestarilor de profil si bucurandu-se de ... citeste toata stirea