Cea mai mare fabrica de paine din Odesa are drojdie din Romania. Ucrainenii primesc gratuit franzele

Conflictul armat declansat de Federatia Rusa a adus nu doar moarte si dezastru in Ucraina, ci si o criza alimentara de amploare. Pe langa apa si alimente, este nevoie acum si de drojdie pentru prepararea painii, astfel ca romanii s-au mobilizat si au trimis 500 de kilograme de drodie in Ucraina. Cea mai mare fabrica de panificatie din Odesa, care inca functioneaza in orasul grav afectat de bombardamente, lupta sa faca paine, aliment pe care il distribuie gratuit. Strigatul de ajutor a fost ... citeste toata stirea