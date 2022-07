Cea mai mare strada din Calarasi se transforma in santier. Cand incep lucrarile de 9,35 milioane euro

Modernizarea celei mai mari artere rutiere din Calarasi va demara curand. Proiectul privind reabilitarea strazii Bucuresti, cel mai mare ca valoare de pe malul Borcei, se afla in etapa realizarii Proiectului Tehnic. Conform autoritatilor locale, in prezent, se afla in derulare Proiectul Tehnic, documentatie ce va fi finalizata pana pe 15 iulie. Apoi se asteapta celelalte acte de avizare pentru obtinerea autorizatiei de construire. Marius Dulce, primarul Calarasiului estimeaza ca lucrarile de ... citeste toata stirea