Cel mai gustos preparat. Cum faci salata de vinete delicioasa, de ce trebuie spalata ceapa dupa ce ai tocat-o

Nelipsite vara de pe mesele romanilor, delicioasele vinete pot fi preparate in felurite moduri: tocate si puse la congelator, vinete sarate la borcan, salata de vinete si zacusca, vinete impanate in suc de rosii, in ulei. De departe, preferata romanilor ramane salata. Reteta preparatului o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman in lucrarea "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti" (Editura Paideia). Ingrediente: 1 kg vinete (coapte, bine colorate, tari, lungi) 1 pahar untdelemn 1 ceapa ... citeste toata stirea