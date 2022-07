Cel mai ieftin si delicios sos. Cum faci mujdeiul perfect, ce ingrediente adaugi

Mujdeiul, unul dintre cele mai indragite sosuri, se prepara rapid cu doar trei ingrediente. In functie de zona, gospodinele adauga otet, marar tocat sau iaurt. Reteta deliciosului preparat o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea gastronomiei romanesti "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti" (Editura Paideia). "Sosurile de usturoi sunt raspandite in toata lumea (mousse d'ail!) asa ca s-au ratacit si pe la noi vreo doua-trei variante. Vi-l oferim pe cel mai simplu si mai ... citeste toata stirea