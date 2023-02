Cel mai mare depozit al Lidl Romania s-a deschis in Fundeni, judetul Calarasi

Lidl Romania a inaugurat, pe 9 februarie a.c., cel de al saselea depozit regional, fiind si cel mai mare depozit logistic din portofoliul sau, in comuna Fundeni, judetul Calarasi. Inaugurarea are un impact pozitiv si asupra economiei locale, prin crearea a peste 250 de locuri de munca, atat in zona operationala, cat si in cea administrativa.Noul depozit, amplasat strategic in apropierea autostrazii A2, va deservi aprovizionarea a peste 55 de magazine din zona de sud si sud-est a tarii. In plus, ... citeste toata stirea