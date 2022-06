Centru pentru ingrijirea batranilor, deschis la Valcelele, Calarasi. Investitia este facuta din bani publici

Un nou centru pentru ingrijirea batranilor a fost deschis luni, 6 iunie, in judetul Calarasi. Caminul din comuna Valcelele are o capacitate de 40 de locuri, repartizate in 17 camere. Investitia a fost realizata cu fonduri ale Consiliului Judetean Calarasi, care se ridica la 300.000 de euro. Aici vor putea fi ingrijite persoane vulnerabile.Personalul Centrului este format din medici, asistente si infirmiere care vor asigura non-stop supravegherea varstnicilor.Batranii vor primi trei mese pe zi, ... citeste toata stirea