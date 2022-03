Centru pentru primirea refugiatilor din Ucraina, deschis la Calarasi

Un centru de primire/repartizare a ucrainenilor care fug de razboi a fost deschis la Calarasi. Acesta functioneaza in sala de sport a Liceului Auto, situat pe strada Prelungirea Sloboziei nr.2. In judetul Calarasi a fost creat Centrul de Primire/Repartizare a refugiatilor. Astfel, incepand cu data de 9 martie 2022, conform Institutiei Prefectului, a fost operationalizat Centrul de Primire/Repartizare a refugiatilor pe teritoriul judetului Calarasi, in locatia Salii de Sport a Liceului ... citeste toata stirea