Centrul Militar Judetean Calarasi | Continua campania de recrutare a rezervistilor voluntari

In atentia cetatenilor din judetul Calarasi, interesati de indeplinirea serviciului militar in calitate de rezervist voluntar, Centrului Militar Judetean Calarasi informeaza ca Ministerul Apararii Nationale organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, pe locurile ramase neincadrate in anul 2021.Astfel, campania de recrutare va fi organizata pentru ... citeste toata stirea