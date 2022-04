Cererile de carne de ied s-au dublat pentru Pastele din acest an. Cum se gateste ca sa nu cada greu la stomac

Cererile pentru carnea de ied s-au dublat in acest an fata de perioada similara a anului trecut. Un motiv este si pretul ridicat al mieilor, dar si faptul ca iedul este mai usor de digerat si nu contine colesterol. Comerciantii prefera sa vanda online decat sa mearga la piata, unde raman cu marfa in galantare, iar comenzile nu au intarziat sa apara. "Oamenii s-au obisnuit sa aiba pe masa de Paste carne de miel sau de ied. Cum primul este foarte scump anul acesta, multi se orienteaza catre ... citeste toata stirea