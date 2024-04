Chirnogi | Primarul Ion Stefan si-a depus candidatura pentru un nou mandat!

Primarul Ion Stefan, insotit astazi de echipa de viitori consilieri locali, si-a depus astazi candidatura din partea PSD Calarasi, pentru un nou mandat, in cadrul alegerilor locale programate pe 9 iunie."Astazi, 26.04.2024, am depus candidatura pentru functia de Primar al localitatii Chirnogi; de asemeni am depus si listele de consilieri locali pentru consiliul local al comunei Chirnogi.Am fost insotit de colegii mei actuali si viitori consilieri ai consiliului local al ... citește toată știrea