Chirnogi | Stefan Ion: Au apreciat realizarile si m-au asigurat de sprijinul lor la viitoarele alegeri locale

Primarul comunei Chirnogi, Stefan Ion, a anuntat pe o retea de socializare ca a dat startul precampaniei electorale. Sustinut de echipa sa, primarul Stefan Ion a dialogat cu cetatenii carora le-a vorbit de proiectele curente dar si cele viitoare aflate pe lista sa."Astazi 18.04.2024 am organizat prima actiune din precampania alegerilor locale in Comuna Chirnogi. Impreuna cu staff-ul meu de campanie am parcurs mai multe strazi din sectorul "deal", al localitatii noastre. Am interactionat cu ... citește toată știrea