Cine a fost Sisoe, sfantul care invia morti si gonea relele. Ce ii ruga pe credinciosi

Cuviosul Sisoe cel Mare este praznuit in fiecare an pe 6 iulie. El a trait in pustia Egiptului din secolul al IV-lea. Scrierile teologice mentioneaza ca era atat de smerit, incat ruga credinciosii sa nu spuna nimanui despre minunile sale. In vocabularul universal, expresia "Sfinte Sisoe" este sinonima cu uimirea din cale-afara.Formula des auzita este intalnita mai ales in traducerile productiilor cinematografice, cand translatorii vor sa evite reactii mai putin ortodoxe. Dar "Sfantul Sisoe" nu ... citeste toata stirea