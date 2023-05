Compania Nationala de Investitii (CNI) va reabilita si moderniza cladirea fostului cinematograf Victoria, situata in Parcul Central din municipiul Calarasi. In acest sens, amplasamentul urmeaza a fi predat catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA).Consilierii locali au adoptat, in sedinta din data de 25 mai 2023, Proiectul de Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ... citeste toata stirea