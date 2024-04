Ciocanesti | Marian Raiu: Cetatenii vor sanctiona atitudinea si modul de lucru al actualului primar

La Ciocanesti, pe 9 iunie, se rejoaca, daca vreti, "finala mare" pentru Primarie. Primarul in functie, Dan Velicu, sustinut de PSD, va avea de data asta mult de furca cu contracandidatul sau, liberalul Silviu Melente pe care in urma cu 4 ani a izbutit sa-l invinga.De ce? Pentru ca acum lucrurile stau cu totul altfel. Cel mai important sustinator al sau din 2020, Marian Raiu, satul de lipsa de dialog si colaborare cu primarul in functie, a ales sa se alature echipei PNL condusa de Silviu ... citește toată știrea