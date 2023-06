Mircea Brandusa. Printre primele finantari semnate in cadrul PNI Anghel Saligny s-a regasit si proiectul UAT Unirea care are ca principal obiectiv modernizarea prin asfaltare a intregii retele stradale, aproximativ 8 km, din satele Unirea si Oltina.Odata semnat contractul ce are o valoare de peste 16 milioane de lei, Ciprian Olteanu s-a si apucat de treaba, nici macar ziua de 1 mai nu l-a impiedicat sa urmareasca derularea acestui proiect, declarand la vremea respectiva, urmatoarele:"Intram ... citeste toata stirea