Ciprian Pandea: Nu cred ca PNL isi permite aroganta de a scoate PSD de la guvernare, desi personal asta mi-as dori

Presedintele PNL Calarasi, senatorul Ciprian Pandea, nu este deloc multumit de coabitarea cu PSD, nici la nivel local si nici la centru. Pandea spune ca PNL este fratele mai mic care nu reuseste sa isi impuna punctul de vedere in fata social democratilor.Senatorul liberal mai spune ca nemultumiri sunt multe si in crestere si nu exclude anumite frictiuni in toamna acestui an."Ca eu personal, si nu doar eu ci si foarte multi colegi, suntem nemultumiti o sa vedeti undeva prin toamna cand o sa ... citeste toata stirea