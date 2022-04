Ciprian Pandea: Programul "Sprijin pentru Romania", sustinut in totalitate de PNL

Presedintele PNL Calarasi, senatorul Ciprian Pandea, a afirmat pe pagina sa de facebook ca programul "Sprijin pentru Romania" era absolut necesar in acest moment iar PNL a sustinut toate masurile incluse."Sprijin pentru Romania" - Un pachet puternic de masuri economice si sociale ce va fi implementat de Guvernul Romaniei, un raspuns de care mediul de afaceri si persoanele afectate de cresterile de preturi aveau nevoie, in aceasta perioada.Partidul National Liberal sustine in totalitate ... citeste toata stirea