Ciprian Pandea: Voi sustine dezvoltarea porturilor turistic si comercial din Oltenita

Senatorul liberal Ciprian Pandea s-a intalnit astazi la Oltenita, alaturi de primarul municipiului, Costinel Milescu, cu ambasadorul bulgar in Romania, Radko Vlaykov si secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ion Popa.Subiectul discutiilor a fost legat de fluxul fluvial de marfuri, dezvoltarea proturilor comercial si turistic si realizarea drumului de centura al municipiului."O intalnire excelenta astazi, la Oltenita, un nou tip de comunicare transfrontaliera menita sa dezvolte, in ... citeste toata stirea