Circulatia, oprita pe A2, timp de patru nopti consecutiv. In ce zone se lucreaza

Circulatia rutiera va fi oprita pentru patru nopti consecutiv pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre litoral, in intervalul orar 22.00-5.00. Masura a intrat in vigoare luni, 9 mai. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca se va inchide circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre litoral, in intervalul orar 22.00 - 5.00, pentru patru nopti consecutiv, in vederea executarii lucrarilor de montare a paleelor ... citeste toata stirea