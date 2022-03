Colecta la Posta Romana pentru ucrainenii afectati de razboi. Unde puteti dona

La Oficiul Judetean de Posta Calarasi, situat pe Bd. Eroii Revolutiei 22 Decembrie 1989 nr. 51 pot fi aduse colete cu ajutoare pentru ucrainenii afectati de razboi. Oficiul Postal este deschis de luni pana vineri, in intervalul orar 08.00-17.00.Compania Nationala Posta Romana a anuntat ca va continua sa se implice in sprijinul cetatenilor afectati de criza umanitara din Ucraina.Donatiile se pot face sub forma produselor din urmatoarele categorii: * Alimentare neperisabile (apa, conserve, ... citeste toata stirea