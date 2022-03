Comisia Europeana confirma ca PNRR poate fi ajustat in privinta ponderii pensiilor in PIB

Comisarul european pentru Locuri de Munca si Drepturi Sociale, Nicolas Schmit, a afirmat, joi, in intalnirea cu ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, ca din partea Comisiei Europene exista "flexibilitate" in privinta ajustarii plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, precum si in legatura cu durata mentinerii unui astfel de plafon. Comisarul european a mai adaugat ca stabilirea unui nou plafon ar putea avea loc dupa finalizarea analizei realizate de Banca ... citeste toata stirea