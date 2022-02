Comoara pe care o ascundeau doi contrabandisti. Ce au gasit politistii la perchezitii

O adevarata comoara au confiscat politistii calaraseni de la doi contrabandisti. Suspectii au fost prinsi in flagrant la Vama Giurgiu, iar locuintele acestora au fost gasite bunuri in valoare de peste 400.000 de lei. Politistii din Calarasi au ridicat in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict si a 3 perchezitii domicilare peste 730 de grame de bijuterii de aur, aproximativ 300 de grame de bijuterii de argint, 1.135 de parfumuri, 185 de articole vestimentare, 1.800 de tigarete, 5.255 ... citeste toata stirea