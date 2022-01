Comoara pe care stateau camatarii din Calarasi. Ce au gasit politistii la descinderi

O veritabila comoara au confiscat duminica, 30 ianuarie, politistii de investigatii criminale in urma a patru 4 perchezitii domiciliare, in judetul Calarasi, la persoane banuite de camatarie si santaj. Ceasuri si masini de lux, sume importante de bani si peste 1 kilogram de bijuterii. Un numar de 14 mandate de aducere au fost puse in executare. Ancheatorii spun ca suspectii actionau din anul 2018. Pana in prezent, cei in cauza au imprumutat bani cu camata mai multor persoane, iar pentru ... citeste toata stirea