Comuna Crivat e pe maine bune. E nevoie de continuitate!

Situata in extremitatea vestica a judetului, Comuna Crivat este condusa de 2020 de social-democratul Ion Catana, un primar care in ciuda resurselor limitate avute la dispozitie in bugetul local, a izbutit in doar 3 ani si jumatate sa realizeze o serie de investitii absolut necesar pentru o comunitate mica insa animate de multi gospodari harnici si priceputi.In ciuda provocarilor din acest mandat, resimtite de altfel, de toate administratiile publice locale indiferent de culoarea politica si ... citește toată știrea