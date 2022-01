Comuna Frumusani a intrat in scenariul rosu. In ce localitati cresc infectarile cu SARS CoV-2

Comuna Frumusani din judetul Calarasi a intrat in scenariul rosu, cu o rata de infectare de 3,26/1.000 de locuitori. Alte sase localitati, printre care si orasul de pe malul Borcei, au raportat o crestere accentuata a imbolnavirilor cu SARS CoV-2. Institutia Prefectului - judetul Calarasi informeaza ca vineri, 21 ianuarie, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19, la nivelul judetului Calarasi, in ultimele 14 zile, este de 1.59/1.000 de locuitori, in aceasta perioada inregistrandu-se 481 ... citeste toata stirea