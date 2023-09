COMUNA VALEA ARGOVEI, cu sediul in strada Primariei, nr. 5, comuna Valea Argovei, judetul Calarasi, titular al proiectului "ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN SATELE VALEA ARGOVEI SI VLADICEASCA, COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDETUL CALARASI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CALARASI, pentru proiectul "ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN SATELE VALEA ARGOVEI SI VLADICEASCA, COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDETUL CALARASI" propus a fi amplasat in ... citeste toata stirea