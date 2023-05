Administratorul public al Judetului Calarasi, cel care are in subordine si Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi, Bogdan Mihai, a anuntat ca a demarat o actiune de vizite inopinate pe sectiile spitalului pentru a afla direct de la pacienti daca au nemultumiri vizavi de interactiunea cu cadrele medicale sau conditiile din spital.Acesta spune ca vrea sa afle direct de la pacienti ce nu functioneaza bine in Spitalul Judetean Calarasi si daca li s-a cerut spaga."Am inceput controalele directe pe ... citeste toata stirea