Constantin Birca: Agricultura ocupa un loc important in proiectul de tara al presedintelui Marcel Ciolacu

In periplurile sale electorale, alaturi de colegii sai din PSD Calarasi, deputatul Constantin Bircaa subliniat importanta agriculturii in proiectul de tara al presedintelui Marcel Ciolacu."Agricultura ocupa un loc important in proiectul de tara al presedintelui Marcel Ciolacu.Le-am explicat locuitorilor din Dichiseni, Unirea, Roseti si Modelu ca este nevoie sa voteze un presedinte de stanga, din partea PSD, pentru a unifica axa politica locala si nationala, astfel incat agricultura sa ... citește toată știrea