Constantin Birca, final de mandat parlamentar

Mandatul de deputat al social-democratului Constantin Birca se apropie de final. Si in 2024, PSD Calarasi l-a propus pe Constantin Birca tot pentru Camera Deputatilor (pozitia a 2-a in lista) insa a ratat intrarea in Parlament.In urma cu 4 ani, Constantin Birca (49 de ani pe care- va implini pe 16 decembrie) a fost validat in functia de deputat pe 21 decembrie. Dupa depunerea juramantului, a devenit membru al Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii ... citește toată știrea