Constructia pasajului Drajna avanseaza in ritm alert

Lucrarile la pasajul Drajna peste calea ferata Bucuresti-Constanta, in apropiere de statia Ciulnita, se desfasoara in ritm alert, anunta secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scriosteanu.A fost finalizata montarea tuturor celor 165 grinzi prefabricate ale pasajului si s-a realizat 26% (78 ml) din dala de suprabetonare. Au fost realizate 4 podete din 5 aferente drumului. Se lucreaza la cofrarea, armarea si betonarea antretoazelor si dalei de suprabetonare, necesare ... citeste toata stirea