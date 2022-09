Contre dure intre doi fosti colegi, deputatul Coarna si Bogdan Mihai, pe tema Spitalului

Contre dure intre doi fosti colegi din PSD, deputatul Dumitru Corna, exclus din partid, si fostul manager al Spitalului Judetean de Urgente Calarasi, Bogdan Mihai. Totul a plecat de la interdicitia apartinatorilor de a-si vizita rudele internate in spital.Prezent in curtea spitalului calarasean, deputatul neafiliat Dumitru Coarna a lansat o adevarata tirada la adresa fostului manager al unitatii spitalicesti si fostului sau coleg de partid, reprosandu-i acestuia modul in care se pot efectua ... citeste toata stirea