Conturul Romaniei pe bicicleta. Pompierul care pedaleaza pentru copiii cu afectiuni neurologice a plecat in cursa

Sebastian Laurentiu Ghioca, pompierul care sustine cauza copiiilor cu afectiuni neurologice grave, a plecat in cursa de peste 2.700 kilometri din curtea ISU Calarasi, fiind incurajat si sustinut de toti colegii de serviciu. Luni, 16 mai, la ora 8.00, plutonier adjutant sef Sebastian Laurentiu Ghioca si prietenul sau Adrian Ster au luat startul in misiunea de a face inconjurul Romaniei pe bicicleta pentru copiii vulnerabili.Sebastian, dispecer in cadrul ISU Calarasi, a acceptat o mare provocare: ... citeste toata stirea