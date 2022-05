Copiii, asteptati de 1 Iunie la petrecerea hipopotamului Cooper, la ZOO Calarasi

Cooper, singurul hipopotam din Romania, care traieste la Gradina Zoologica din Calarasi, va fi sarbatorit, alaturi de copii, pe 1 Iunie. Micutii sunt asteptati la petrecerea cu suprize. Acesta a fost adus din Olanda la varsta de un an, in acest an implinind patru decenii de viata. "De 1 iunie ii vom sarbatori pe copii, dar si pe "micul" HIPO. Va asteptam cu multe surprize Intrarea va fi gratuita!", au anuntat reprezentantii Complexului de Agrement din Calarasi.Intins pe o suprafata de ... citeste toata stirea