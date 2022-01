Cresc infectarile cu SARS CoV-2. 11 localitati au intrat in scenariul galben

Un numar de 11 localitati din judetul Calarasi au intrat in scenariul galben, dupa ce numarul infectarilor cu SARS CoV-2 a inceput sa creasca alarmant. Conform Institutiei Prefectului duminica, 16 ianuarie 2022, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19, la nivelul judetului Calarasi, in ultimele 14 zile, este de 0,90 la mia de locuitori, in aceasta perioada inregistrandu-se 271 de cazuri. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 34 de cazuri noi de infectare. Localitatile cu incidenta mai mare ... citeste toata stirea