Crestinii ortodocsi au intrat in postul Sfintilor Petru si Pavel. Ce e interzis sa faci pana la 29 iunie

Credinciosii au "lasat sec" duminica, 19 iunie, pentru postul Sfintilor Petru si Pavel, care tine pana in ziua de 29 iunie. Cele 10 zile de interdictii sunt cunoscute in popor si sub denumirea de Postul Sanpetrului. Acesta este randuit de Biserica in cinstea celor doi apostoli si in amintirea obiceiului lor de a posti inainte de a intreprinde acte mai importante (Fapte 13,2 si 14,23).Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel era numit in vechime Postul Cincizecimii datorita darurilor Sfantului ... citeste toata stirea