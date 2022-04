Crestinii ortodocsi intra in Saptamana Luminata. De ce se spune ca "usile" Raiului se deschid

Daca saptamana dinaintea Pastelui este cea a Patimilor sau Saptamana Mare, saptamana care urmeaza dupa Invierea Domnului Iisus Hristos este cunoscuta in popor ca Saptamana Luminata. Dupa praznicul Invierii Domnului, credinciosii ortodocsi intra in Saptamana Luminata. In credinta populara se spune ca acum Raiul este deschis pentru toti cei care trec in lumea dreptilor, indiferent de pacatele pe care le-au savarsit. Denumirea Saptamanii Luminate, explica teologii, provine de la un obicei ... citeste toata stirea