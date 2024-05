Cristian Vasile, candidatul sustinut de PSD pentru Primaria Vasilati

PSD Calarasi a decis sa-l sustina pe Cristian Vasile in competitia pentru Primareia comunei Vasilati. In prezent viceprimar, Cristian Vasile va fi sprijinit in continuare de actualul primar, Lucian Vasile care a ales sa se retraga dupa 20 de ani de activitate in fruntea primariei. La ultimele alegeri locale, Vasile Lucian s-a clasat pe primul loc cu 52,25%, obtinand 1111 voturi.Iata si lista de candidati propusa de PSD ... citește toată știrea