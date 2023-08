In data de 26 august a.c., in jurul orei 18:37, pe DN 21, in afara localitatii Constantin Brancoveanu, din judetul Calarasi, politistii din cadrul Serviciului Rutier Calarasi au depistat autoturism, condus de un tanar de 21 de ani, ce rula cu o viteza de 186 km/h.In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,65 mg/L alcool pur in aerul expirat, acesta fiind ulterior condus la spital, pentru a-i fi recoltate mostre biologice.In urma verificarii in bazele de date, a ... citeste toata stirea