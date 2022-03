Culmea situatiilor de urgenta: sediul ISU Calarasi, intr-o cladire cu risc seismic ridicat. Imobilul va fi consolidat

Sediul ISU Calarasi va fi consolidat si modernizat. Cladirea, construita in urma cu 36 de ani, prezinta risc seismic. Pe timpul lucrarilor, unitatea se muta intr-un sediu provizoriu. Proiectul este derulat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, este finantat de Banca Mondiala si Guvernul Romaniei, si are drept scop cresterea rezilientei infrastructurii critice de raspuns la dezastre si situatii de urgenta. In cladirea care urmeaza a fi consolidata mansardata si refunctionalizata ... citeste toata stirea