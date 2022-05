Cum te feresti de Salmonella. Alimentele posibil contaminate si ce semne apar la persoanele bolnave

Pentru a evita infectia cu bacterii din specia Salmonella este important sa tinem cont de cateva reguli de igiena. Simptomele, in caz de imbolnavire, pot fi severe la copiii mici si persoanele in varsta. Medicul George Gherlan, doctor in stiinte medicale, medic primar in Boli infectioase din Bucuresti, explica intr-un articol medical cum sa evitam imbolnavirea cu Salmonella. Bacteria traieste in tractul intestinal al animalelor infectate si la om si poate contamina o varietate de alimente, cum ... citeste toata stirea