D. Coarna: Armata a primit mai mult de 2% din PIB in ultimii 6 ani. Nu avem nevoie de razboi!

Deputatul PSD de Calarasi, Dumitru Coarna, a scris astazi pe contul personal de Facebook ca Romania nu trebuie varata in razboi, subliniind ca armata a primit mai mult de 2% din PIB in ultimii 6 ani."Armata a primit mai mult de 2% din PIB in ultimii 6 ani. A fost o medie de cel putin 5 mld. euro, la care s-au adaugat credite de angajament de alte 10 mld. euro, in fiecare an. De cand este Iohannis presedinte, iar actualul premier sef al Apararii, Romania a facut plati de peste 15 mld. euro ... citeste toata stirea