D. Coarna: Daca nu se va interveni urgent prin ordonanta, nu se va opri macelul

Dupa ce a sustinut ca problema majorarii preturilor la energia electrica ar putea fi solutionata pe termen mediu si lung in doi pasi prin reglementarea pietei, urmata de initierea Memorandului care sa contribuie la creerea unui mix energetic, deputatul PSD de Calarasi, Dumitru Coarna a avansat o solutie si cu privire la gazele naturale. In opinia sa, investitiile in noi capacitati de productie reprezinta un imperativ pentru readucerea facturilor la un nivel suportabil atat pentru consumatorii ... citeste toata stirea