D. Coarna, despre coabitarea PNL-PSD din fruntea Prefecturii: Sincer, nu cred ca exista sanse de functionare

Deputatul PSD Calarasi, Dumitru Coarna e sceptic cu privire la sansele de reusita ale colaborarii dintre prefectul liberal, Valentin Barbu si cei doi subprefecti PSD, Virgil Diaconu si Eugen Ilie. "Sincer, nu cred ca exista sanse de functionare. Sigur, e o solutie de compromis. Sincer, nu cred in aceasta posibilitate. Eu cred ca negocierea trebuia sa mearga in logica in care avem Consiliul Judetean Prefectura trebuia sa revina Partidului Social Democrat. Si atunci, intram in normalitate.Nu ... citeste toata stirea