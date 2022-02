D. Coarna, dupa explozia facturilor la electricitate: Premierul daca e cu adevarat roman are solutii

Deputatul PSD de Calarasi, Dumitru Coarna, a explicat joi la Calarasi ca exista doua solutii cu privire la explozia facturilor la electricitate. In prima etapa, pentru o anumita perioada de timp, reglementarea pietei prin intermediul unei ordonante de urgenta, urmata de initierea unui Memorandum care sa asigure cadrul crearii unui mix energetic care sa readuca facturile la un nivel suportabil nu doar in prezent ci si in perspectiva iernii viitoare."Ieri (miercuri, 16 februarie) am avut o ... citeste toata stirea